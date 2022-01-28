Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM В Ленинградской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации временно запретили плановое оказание медицинской помощи в дневных стационарах, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Соответствующее постановление было подписано губернатором Александр Дрозденко 28 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжение губернатора Ленобласти Lenobl.ru

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Напомним, из-за увеличения обращений за медицинской помощью в первичное звено здравоохранения зараженных коронавирусом жителей, власти региона решили временно запретить оказание ряда медицинских услуг. Так, с 28 января плановая медицинская помощь в дневных стационарах запрещена, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Поликлиники работают только в оказании неотложной помощи, а также профилю «акушерство и гинекология».

Кроме того, прекращаются профосмотры и диспансеризация взрослых, а профилактические осмотры детей запрещены, за исключением малышей первого года жизни.

«Диспансерное наблюдение взрослых и детей — только с применением телемедицинских технологий», — уточняется в документе.

Отметим, накануне в регионе прошло заседание правительства Ленобласти, в рамках него председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин сообщил, что за прошлую неделю по телефону службы «122» поступило 27,5 тыс. вызовов, а за первые три дня текущей недели — почти 24 тыс. вызовов. Для того чтобы справиться с объемом обращений были привлечены 25 работников МФЦ, а также студенты старших курсов. Поскольку на работников первичного звена ложится большая нагрузка, мобилизован весь транспорт региона. Кроме того, для новостроек служба такси «068» бесплатно выделила автомобили, чтобы врачи могли доехать до пациентов. Также во всех учреждениях работает система дистанционного наблюдения «Сберздоровье».

Добавим, что сам губернатор на заседании правительства отметил, что для снижения нагрузки на здравоохранение и для сокращения количества заболевших власти региона готовы пойти на ужесточение мер. Александр Дрозденко анонсировал поэтапный ввод ограничений.

«Будем делать так, если иначе никак не можем убедить ленинградцев вакцинироваться. Силы врачей не бесконечны», — подытожил Дрозденко.

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