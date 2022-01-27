Махачкала, , 15:15 — REGNUM В Дагестане рекомендовано ограничить проведение коллективных богослужений в мечетях. Из-за угрозы распространения коронавируса они не будут проводиться до 1 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 года до 1 апреля рекомендовано не допускать проведение богослужений с присутствием людей», — говорится в постановлении санитарного ведомства, опубликованном на официальной странице в соцсети Instagram.

Также в постановлении предписано проводить обряды поминовения и похорон при ограниченном числе участников. А богослужения проводить в форме онлайн-трансляций или посредством телевидения.

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