Магас, , 09:46 — REGNUM Школы Ингушетии из-за распространения коронавируса переходят на дистанционный режим работы. В республике с 3 по 5 февраля вводят удалёнку для всех учащихся средних образовательных организаций, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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Напомним, ранее в республике были объявлены школьные каникулы. Учащиеся образовательных заведений отдыхали с 25 января по 2 февраля. На эти дни были перенесены весенние каникулы. Однако ситуация с коронавирусом за это время не улучшилась.

«Важно обезопасить наших детей с минимальным ущербом для образовательного процесса. Сейчас показатели роста распространения COVID-19 такие, что мы вынуждены уберечь их от контактов, но каникулы не могут продолжаться так долго, это негативно скажется на успеваемости наших ребят. Дальнейшие действия будут продиктованы эпидситуацией», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ