Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии с учётом резкого роста выявляемых случаев заражения коронавирусом и заболеваемости ковидом в режим изоляции переведены стационарные организации социального обслуживания. Об этом сообщает республиканское министерство труда и социальной защиты.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что до «улучшения эпидемиологической ситуации» закрыты для посещений 17 организаций социального обслуживания. На изоляцию ушли семь стационарных отделений центров соцобслуживания населения, шесть психоневрологических интернатов, три дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также один детский дом-интернат.

В минтруде информируют, что ранее все сотрудники прошли тестирование на коронавирус. Ежедневно в учреждениях проводится мониторинг состояния здоровья подопечных и работников, организуются дезинфекционные и другие санитарно-эпидемические мероприятия.

«Кроме того, созданы все условия для дистанционного общения получателей услуг с родственниками (в социальных сетях и по скайпу)», — говорят в министерстве труда Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии предприятия предоставили медицинским работникам около 30 машин с водителями.

Напомним, что на 28 января в республике привились от ковида 636 576 жителей, в том числе завершили вакцинацию 600 032 человека. Коллективный иммунитет составляет 52,4%.

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