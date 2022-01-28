Омск, , 13:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 704 носителя коронавируса, госпитализировали 120 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 140 132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 129 490 человек. За сутки болезнь победили 254 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Омской области был выявлен 651 носитель коронавируса, выздоровели 250 человек.

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