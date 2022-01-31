Владикавказ, , 08:29 — REGNUM В Северной Осетии для школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений продлили дистанционный режим работы. Из-за неулучшающейся ситуации по коронавирусу они будут учиться из дома до 5 февраля. Такое распоряжение в конце прошлой рабочей недели издал глава республики Сергей Меняйло.

Удаленное образование Mos.ru

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«С 31 января по 5 февраля занятия в школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут с применением дистанционных технологий», — говорится в документе.

При этом в школах продолжат работать дежурные группы. Что касается детских садов и вузов, то они будут работать, но администрациям высших учебных заведений рекомендовано отправить студентов на удаленку.

Напомним, дистанционный режим работы в школах и ссузах Северной Осетии был введен с 25 января. Напомним, в республике за 29 января было выявлено 176 случаев заражения коронавирусом, это самый высокий показатель за все время пандемии.