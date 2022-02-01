Архангельск, , 14:16 — REGNUM В Архангельске из-за возросшего количества вызовов врачей на дом стала остро ощущаться нехватка автотранспорта для доставки медиков к пациентам, сообщает областное правительство.

Скорая помощь (сс) MIKI Yoshihito

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В связи с этим губернатор региона Александр Цыбульский распорядился направить в помощь медикам автомобили из правительственного автопарка.

«В сложившейся ситуации для помощи врачам необходимо использовать все имеющиеся возможности», — подчеркнул глава региона.

Начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, для выезда к больным задействован 21 автомобиль из правительственного автопарка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области накануне госпитализировали 134 пациента с коронавирусом.