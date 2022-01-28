Москва, , 11:51 — REGNUM За последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализированы в столичные стационары 14 046 человек. Об этом сообщили 28 января на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в столичные стационары доставили 12 807 ковид-пациентов. За сутки рост составил 9,7%.

«Увеличение количества госпитализаций произошло в 60 регионах страны, ситуация осталась без изменений в двух регионах», — рассказали в штабе. При этом уточнили, что в 23 субъектах число госпитализаций снизилось.

За сутки выздоровели 29 506 человек, выявлено 98 040 новых заражений, умерли 673 человека.