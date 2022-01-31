Краснодар, , 11:32 — REGNUM Две школы полностью закрыты на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Также в регионе частично отправлены на удаленное обучение школьники 192 средних учебных заведений. Данные на утро 31 января опубликовал региональный оперативный штаб.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В частности, из-за ковида полностью закрыт лицей в Северском районе и школа №23 в Новороссийске. В 31 муниципалитете региона в 192 школах закрыто 540 классов.

Также закрыты 190 групп в 72 детских садах Геленджика, Краснодара, Сочи, Брюховецкого, Выселковского, Ейского, Калининского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Ленинградского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Тбилисского, Тихорецкого районов. Вместе с тем, с 31 января возобновили работу закрытые из-за выявленных случаев COVID-19 детские сады №117 в Сочи и №32 в Выселковском районе.

В десяти учреждениях среднего и профессионального образования на удаленное обучение отправлены студенты 50 групп.

Отметим, в Краснодарском крае, как и во многих регионов страны, в последние дни января фиксируется значительный прирост случаев заражений коронавирусом. На этом фоне число госпитализаций пациентов с ковидом подросло, но не так значительно.