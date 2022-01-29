Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 08:49 — REGNUM На территории Агинского Бурятского округа Забайкалья с 29 января по 1 марта 2022 года введены новые ограничения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

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С сегодняшнего дня в Агинском округе приостановили проведение массовых культурно-спортивных, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе. А также отменили деловые мероприятия, за исключением дистанционного формата.

До 1 марта ограничили проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания. Кафе и рестораны будут работать до 21.00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Услуги дополнительного образования независимо от организационно-правовой формы переводятся в онлайн-формат. Также, согласно постановлению, до 1 марта ограничивается посещение детьми до 18 лет открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, музеев, зоопарков, учреждений культуры, аттракционов, кинотеатров, театров и концертных организаций, культурно-досуговых организаций, цирков, компьютерных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров и иных подобных объектов

«На территории Агинского округа третью неделю фиксируется стремительный рост инфицирования COVID-19. За четыре дня этой недели выявлено 920 случаев заболевания, только за один день заболело 328 человек, из них детей 172, что многократно превышает уровень заболевания всего Забайкальского края. Поэтому прошу всех жителей округа ответственно относиться к действующим ограничениям», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 28 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 100 839 (+495 за минувшие сутки).

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