Рязань, , 15:53 — REGNUM На дистанционный формат обучения на две недели перейдут учащиеся 5−8 классов всех школ Рязанской области и все учреждения дополнительного образования детей, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперативной группы, показатель заболеваемости коронавирусом в Рязанской области существенно вырос среди детей. Исходя из напряженной эпидемиологической обстановки по COVID-19, в регионе с 3 по 17 февраля вводится дистанционное обучение для школьников пятых — восьмых классов и в системе дополнительного образования.

«Это временная мера, она вводится для того, чтобы обеспечить снижение заболеваемости среди детей и учителей. Решение основано на мнении специалистов Роспотребнадзора, и я с ними в этом отношении согласен. Нужно через это ещё раз пройти, чтобы избежать заражения большего количества детей. Прошу рязанцев отнестись к этому с пониманием», — сказал губернатор Николай Любимов.

Учащиеся начальной школы, а также ученики 9 — 11 классов, продолжат обучение в традиционном формате.