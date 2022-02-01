Самара, , 08:13 — REGNUM Пансионаты и детские дома переходят в режим обсервации с 1 февраля в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Медик в защитном костюме Rosminzdrav.ru

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Сообщатся, что введение в регионе дополнительных ограничений из-за пандемии было рассмотрено на заседании оперативного штаба области.

Так, было решено перевести с 1 февраля пансионаты и детские дома Самарской области в режим обсервации. Работники этих учреждений будут работать сменами по 14 дней.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо проконтролировать своевременность всех положенных выплат медиками.

Сообщается, что с 1 февраля в регионе решено приостановить проведение плановых профосмотров, диспансеризаций и консультаций у узких специалистов. Эти ограничения не распространяются на работу стационарных отделений. Больницы будут работать в плановом режиме.

Также в регионе решено запретить детям посещать культурные и развлекательные учреждения. Эти ограничительные меры будут действовать с 1 февраля по 14 февраля, эти сроки могут продлить.

Сообщается, что руководитель областного Роспотребнадзора Светлана Архипова предложила перевести учреждения дополнительного образования на удаленный формат работы для того, чтобы разорвать цепочки заражений между детьми. Эти изменения будут касаться секций допобразования, в которых есть смешение детей из разных учебных коллективов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 31 января в регионе за сутки госпитализировали 194 пациента с COVID-19.