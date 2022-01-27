Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM В Свердловской области срок разрешения предприятиям общепита работать по ночам продлили до 3 февраля. Такие поправки были внесены в указ губернатора региона о режиме повышенной готовности, вызванном пандемией коронавируса.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Указ вступит в силу 28 января. По прежней версии документа, общепит мог работать по ночам только до 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области было сильно сокращено количество мест, для посещения которых нужны QR-коды.