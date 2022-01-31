Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В ходе ночных рейдов по проверке соблюдения антиковидных требований в Санкт-Петербурге опечатали еще семь заведений общепита. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе городского правительства.

Бар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Комитет по контролю за имуществом Смольного вместе с другими органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает круглосуточные проверки соблюдения антиковидных требований в общепите, розничной торговле и сфере услуг.

На прошлой неделе проверки прошли в Пушкинском, Адмиралтейском, Московском, Колпинском, Центральном, Выборгском, Невском, Приморском, Фрунзенском, Петроградском, Василеостровском районах. Сотрудники комитетов проверили 87 магазинов, 22 заведения общепита и 25 организаций, предоставляющих различные услуги. Нарушения выявили в 6% точек. Как и раньше, у предприятий либо не было необходимых журналов термометрии и дезинфекции, либо они не проверяли QR-код у посетителей.

В ходе ночных рейдов уже с Роспотребнадзором и полицией в 17 заведениях нарушения зафиксировали в семи. По-прежнему, несмотря на запрет, в Петербурге работают кальянные. Помимо отсутствия журналов, проверяющие установили факт работы сотрудников без масок и игнорирования проверки иммунных сертификатов у посетителей.

Владельцы заведений, в которых выявлены нарушения, понесут административную ответственность. На них наложат штраф в размере до 300 тыс. рублей. Из-за грубых нарушений работа семи заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками следственного комитета и Роспотребнадзора.

«Сейчас главное — обеспечить нормальную работу всех жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям. Много зависит от ответственности бизнеса и самих горожан. Тех, кто не выполняет требования, принятые на законодательном уровне, ждет наказание — вплоть до закрытия предприятий», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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