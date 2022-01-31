Чита, , 11:05 — REGNUM Забайкальский край получил более 764 тысяч комплектов доз вакцин против коронавирусной инфекции. Этого количества достаточно для вакцинации и ревакцинации жителей региона. Подробности сегодня, 31 января, со ссылкой на слова вице-премьера Инны Щегловой сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«В наличии есть все вакцины — «Гамм-Ковид-Вак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Кроме того, есть 720 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для детей. Сейчас мы активно работаем над дальнейшим получением вакцины, чтобы иммунизировать детей», — пояснила Щеглова.

Также известно, что для вакцинации организовано 167 мобильных бригад, привлечено 710 медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 31 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 629 143 человек (+708 за сутки). Также первый компонент вакцины получили 540 детей.

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