Москва, , 07:17 — REGNUM Врачи выписали больницы протодиакона Андрея Кураева, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести из-за COVID-19. Об этом он написал 1 февраля на своей странице в блог-платформе LiveJournal («Живой Журнал»).

Андрей Кураев Кураев Д.В

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Кураев отметил, что находится дома, еще чувствует сильную слабость после заболевания. Он оказался в больнице 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля правительство Грузии объявило, что премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом во второй раз.

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