Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области на карантин по коронавирусу закрыты 31 школа и более тысячи классов, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба 1 февраля исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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По его словам, в 11 учреждения среднего профессионального образования закрыто 30 групп. Полностью на карантин закрыта 31 школа. На дистанционное обучение переведено 1045 школьных классов в 314 школах. Вместе с тем образовательный процесс прерван в пяти детских садов — по ОРВИ, и одном дошкольном учреждении — по COVID-19. На карантин закрыто 112 групп.

В целом ситуация по коронавирусу в образовательных учреждениях в последнее время осложнилась, однако катастрофической её назвать нельзя, отмечают власти.

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