Москва, , 11:19 — REGNUM Поликлиники превращаются в фабрики распространения вирусных инфекций, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Везде столпотворение. Заболевшие люди часами выстаивают на холоде, чтобы попасть в здание, а потом толпятся в коридорах, перед окошечками регистратур и так далее. И все это по большому счету только ради больничного. Толкового лечения при таком потоке они все равно не получат, лишь самые общие назначения. Между тем, пик заболеваний, связанный с омикроном, ещё впереди», — отметил Миронов.

Парламентарий убежден, что «пора снять с медиков и пациентов ненужную нагрузку, и дать возможность тем, кто болеет в лёгкой форме, оформить бюллетень онлайн, например, через Госуслуги».

Электронные листы нетрудоспособности (ЭЛП) существуют не первый год, однако пока это просто цифровой аналог бумажного документа, его все равно заполняет врач при посещении медучреждения. Оформлять больничные онлайн с 20 марта по 1 июля 2020 года могли граждане, находившиеся в этот период карантине, напомнил парламентарий.

«Так что выдумывать Америку не требуется, порядок в принципе отработан. Можно использовать опыт Москвы, где дистанционная схема сейчас действует, но лишь при закрытии больничного, а надо предусмотреть такой вариант и при его открытии и продлении. Иначе наши поликлиники превратятся в фабрики массового распространения разных вирусных инфекций», — предлагает Миронов.