Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Временный перевод старшеклассников в Санкт-Петербурге на дистанционное обучение инициировали медики. Об этом 1 февраля сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Многие родители после обнародования новых ограничений, согласно которым с 2 по 13 февраля учащиеся 7−11-х классов уходят на дистанционное обучение, задались вопросом, почему это не коснулось учеников младших классов. Многие пользователи Сети утверждали, что статистика частых заражений подростков ковидом неверна, или что дети помладше также часто заражаются. Ирина Потехина пояснила, с чем связано решение о переводе старшеклассников на дистант, принятое 31 января.

«Вчерашнее решение по уходу на дистант инициировали медики — система здравоохранения уже работает на пределе. Очереди из заболевших в поликлиниках четко это показывают. И это мы не говорим сейчас о вымотанности врачей, которые все эти два года живут, как на войне», — ответила критикам Ирина Потехина.

По словам вице-губернатора, перевести учеников 1−6 классов на дистанционное обучение затруднительно ввиду того, что многие родители не смогут оставаться с детьми дома. Им нужно работать, чтобы кормить семью, а оставлять младшеклассников дома небезопасно.

Ирина Потехина отметила, что ограничения для детей и дистант вводят на непродолжительный срок, однако это поможет сократить рост новых заражений и облегчить работу медиков с другими ковид-больными.

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