Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве по поручению мэра Сергея Собянина количество операторов на горячей линии Единой медицинской справочной службы 122 выросло до 7 тысяч человек, сообщается на портале столичного правительства.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Число операторов на горячей линии 122 увеличено в три раза по сравнению с двумя неделями ранее в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Операторы круглосуточно консультируют москвичей по вопросам оказания медицинской помощи.

Также за последние две недели увеличено число каналов связи на линии 122 — более чем в четыре раза (с 5 тысяч пяти до 21 тысячи). Кроме того, на горячей линии работает голосовой помощник.

ИА REGNUM ранее сообщало, новый штамм коронавируса «Омикрон» уже стал доминирующим в Москве.

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