Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявлено о начале вакцинации детей от COVID-19. Прививочные кабинеты откроют в детских поликлиниках, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 31 января.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (с) Министерство здравоохранения Новосибирской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«Сделать прививку можно будет в детских поликлиниках. Заключение о допуске дает врач-педиатр после осмотра», — уточнил Логвиненко в Instagram.

В прививочной кампании примут участие дети в возрасте от 12 до 17 лет. Решение о вакцинации принимается на добровольной основе.

ИА REGNUM сообщало, что в конце января в Ростовскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19 для детей и подростков «Спутник М» в объёме 2400 доз. Вакцинация детей 12−15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут сами дать согласие на прививку. Препарат будет вводиться, как и у взрослых, в два этапа с промежутком в 21 день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области началась вакцинация детей от COVID-19