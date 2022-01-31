Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM За последние сутки в Петербурге госпитализировали в коронавирусные стационары 520 пациентов с диагнозом COVID-19. Это на 127 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 31 января в городском оперштабе.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Также за минувшие сутки в Петербурге выявлено 15 802 новых заболевших COVID-19 (-2031 к показателю предыдущих суток). Выздоровели за сутки 1614 человек (+277). Умерли от ковида за сутки 60 пациентов (-5).

В коронавирусных больницах Петербурга на сегодняшний день находится 7449 человек с COVID-19 и пневмониями (+340). В реанимационных отделениях находятся 608 человек (+9), к аппаратам ИВЛ подключены 329 больных (+11).

В Северной столице развернуты 8744 коронавирусные койки в 17 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 34,38% от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 98 435 человек (+4912 заболевших за сутки).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки увеличился на 0,01 ед. и сейчас составляет 1,54 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге развернуто более 900 коек для детей, заболевших ковидом