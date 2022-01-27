Ханты-Мансийск, , 14:49 — REGNUM В Югре за сутки на 27 января госпитализированы 123 больных COVID-19, 100 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1934 новых случаев заражения коронавирусом, на 819 больше, чем днём ранее. По клинической структуре из вновь выявленных больных COVID-19 в состоянии пневмонии — 93 пациента, с симптомами ОРВИ — 1821, и 20 бессимптомных. Состояние 54 пациентов тяжёлое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких

Лидером по числу заражений коронавирусом в регионе на 27 января является Сургут — 840 случаев. Коэффициент распространения инфекции — — 1,7 против вчерашних 1,97. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 63%.

С начала пандемии в Югре к 26 января насчитывается 105 735 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 069 пациентов, 2148 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).

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