Воронеж, , 15:18 — REGNUM В Воронеже под центры первичного приёма пациентов с симптомами COVID-19 передадут Детскую школу искусств №5 и городской дворец творчества детей и молодёжи, учебный процесс в этих организациях будет приостановлен. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе мэрии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые центры первичного приёма начнут работать уже с 1 февраля. Всего на данный момент в городе пять муниципальных объектов переданы под организацию первичного приема специалистами городских медучреждений. Ранее медикам отдали городской дворец культуры на улице 9 января, с 31 января — клуб «Боровое» и спорткомплекс «Юбилейный».

Как уточнили в мэрии, в учреждениях культуры и допобразования образовательная деятельность приостановлена. Однако в «Юбилейном» работа спортивных организаций продолжится, поскольку там есть возможность разделения потоков — отдельные входы и помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже на утро 31 января из-за заболеваемости ОРВИ и ковидом приостановлено очное обучение учащихся почти 600 классов 93 школах города, однако полностью закрытых на карантин учебных заведений в городе нет.