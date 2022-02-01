Салехард, , 13:39 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 1 февраля за сутки госпитализировано 50 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 599 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 478 ямальцев. Заразился коронавирусом 1820 человек — на 361 человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 69 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО зарегистрировано 73 622 случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 452 человека, 984 скончались (на одного больше, чем днём ранее).

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