Обнинск, Калужская область, , 11:06 — REGNUM В Обнинске Калужской области полный переход на дистанционное обучение не планируется, сообщает 1 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления общего образования города Татьяну Волнистову.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Школы Обнинска работают в гибридном формате: там, где заболеваемость растет, детей разобщают, а те, кого пока инфекция обходит стороной, продолжают учиться с корректировкой расписания.

В выходные дни проводилась полная санитарная обработка всех образовательных организаций города.

«42 класса будут обучаться в дистанционном режиме, 19 классов — из-за того, что более 20% учеников болеют ОРВИ, и 23 класса — из-за единичных случаев коронавируса. Это 7,7% от общего числа классов общеобразовательных учреждений Обнинска», — отметила Татьяна Волнистова.

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