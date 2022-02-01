Обнинск, Калужская область, 1 февраля 2022, 11:06 — REGNUM В Обнинске Калужской области полный переход на дистанционное обучение не планируется, сообщает 1 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления общего образования города Татьяну Волнистову.
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Школы Обнинска работают в гибридном формате: там, где заболеваемость растет, детей разобщают, а те, кого пока инфекция обходит стороной, продолжают учиться с корректировкой расписания.
В выходные дни проводилась полная санитарная обработка всех образовательных организаций города.
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