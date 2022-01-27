Архангельск, , 16:36 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 1237 человек, 158 были госпитализированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Госпитализация Иван Шилов

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Среди новых заболевших — 364 архангелогородца, 261 северодвинец, 142 жителя Котласа, 51 житель Устьянского района, 49 Приморского. Случаи выявления инфекции зарегистрированы также в Холмогорском, Онежском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области из-за роста заболеваемости ковидом частично приостановили оказание плановой медпомощи.