Горки-9, Московская область, , 09:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции — это вызов, вставший перед всеми государствами, в одиночку её не преодолеть. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью отечественным СМИ.

Дмитрий Медведев Government.ru

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По его словам, первый урок пандемии одновременно и простой, и очень сложный: с пандемией никто не может справиться, закрывая границы. Важно развивать международное сотрудничество, а не закрываться друг от друга.

«Пандемия — это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами», — подчеркнул Медведев.

Он привёл в пример появление нового штамма «Омикрон», вызывающего заболевание у сотен тысяч человек. Летальность от этого варианта меньше, но нагрузка на систему здравоохранения совершенно иная, и с этим новым вызовом также нужно вместе справляться, пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза заявил о бессмысленности введения нового локдауна в России на текущем этапе распространения COVID-19.

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