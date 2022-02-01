Биробиджан, , 05:26 — REGNUM В столице Еврейской АО раз в две недели намерены тестировать на коронавирус всех сотрудников учреждений среднего и дошкольного образования. Уже проверен 931 человек, ни у кого инфекция не обнаружена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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Поводом для введения обязательных обследований стало выявление в столице Еврейской автономии первых двух случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон».

"Омикрон-штамм отличается очень высокой скоростью распространения. На территории области выявлены два случая заражения инфекцией. Один заболевший — несовершеннолетний. Наша главная задача — обезопасить детей, поэтому во всех детских садах и школах города проходит экспресс-тестирование на COVID-19 работников образовательных учреждений», — отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко.

По её словам, уже проверены на COVID-19 работники всех школ и десяти детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, у двоих жителей Еврейской автономии обнаружили штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». Эпидемическая ситуация в ЕАО остаётся напряжённой, помимо COVID-19 в регионе активно циркулируют также грипп и ОРВИ.