Барнаул, , 08:46 — REGNUM В Алтайском крае, по информации ОНФ, недовольство людей вызывает работа горячих линий по коронавирусу. Как сообщает 31 января пресс-служба общественной организации со ссылкой на промежуточные данные опроса, стартовавшего 21 января, абоненты вынуждены напрямую дозваниваться до поликлиник. Именно так делают 64,7% участников опроса.

Оператор Горячей линии Vasherukodelie.ru

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По номеру «103» звонят 20% респондентов. А вот по номеру единой горячей линии по коронавирусу «122» — только 12,9% опрошенных. Хотя она должна быть одним из основных каналов связи населения с медучреждениями, Роспотребнадзором, Минздравом, Росздравнадзором и волонтерским штабом акции взаимопомощи #МыВместе. Но после того как минцифры Алтайского края передало полномочия по администрированию работы номера «122» региональному Минздраву, информационная работа по нему сошла на нет, а функционал стал уменьшаться, — отметили в Народном фронте.

По словам общественников, в январе 2022 года единая горячая линия в крае неожиданно «остыла». Вместо того, чтобы усилить ее работу перед приходом штамма «Омикрон», в регионе отключили интерактивное голосовое меню (IVR). На звонки стал отвечать сотрудник диагностического центра, который мало чем мог помочь собеседнику.

«Мы обратили на это внимание властей, и все вернулось на круги своя. Но этого мало. Мы призываем усовершенствовать работу номера «122» в регионе, как это задумывалось изначально. Речь идет о дистанционном оформлении больничных листов, автоматической записи на прием к врачу, на ПЦР-тестирование, о вызове врача на дом и многом другом. Нужно рассказывать людям о номере «122». Пока он незаслуженно забыт, они с трудом дозваниваются до поликлиник, поскольку эпидситуация осложняется с каждым днем. Также нужно вернуть жителям Алтайского края возможность связаться с волонтерами по номеру «122», — пояснил руководительрегионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Народного фронта, который 21 января стартовал по всей стране, 72% жителей Алтайского края сказали, что не были обеспечены бесплатными лекарствами для лечения COVID-19 на дому.

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