Барнаул, , 10:27 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 27 января 2022 года вакцинированы 1 251 212, в том числе — 368 детей (12−17 лет). Прирост за последние сутки составил +7044.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Из общего числа привитых 64 494 жителей региона получили первую прививку (+1700 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 114 574 (+4145 за сутки). Также известно о 72 144 ревакцинированных (+1199 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета. Особенно, учитывая, что многие начали вакцинацию более полугода назад.

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