Пермь, , 12:28 — REGNUM В Пермском крае за сутки в COVID-центры поступило 210 новых пациентов. Суточный показатель госпитализаций немного вырос. Вместе с тем он остается меньше суточного показателя выздоровлений. Информация об этом опубликована 27 января на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавирусной инфекции, в тяжелом состоянии находятся 163 пациента. Из них 71 подключен к аппаратам ИВЛ.

В регионе развернуто 2428 койки для ковидных пациентов. Коечный фонд остается свободным на 26,2%.

С начала пандемии в регионе по причине COVID-19 скончались 7757 человек, в том числе девять пермяков за последние сутки.