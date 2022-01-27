Оренбург, , 12:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализированы 95 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Это на 48 случаев меньше, чем днем ранее, сообщает 27 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарах находятся 126 «тяжелых» пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек. Из ковидных госпиталей за сутки выписали 201 пациента в связи с выздоровлением. В целом с начала пандемии от болезни излечились 100 893 оренбуржца.

С конца марта 2020 года в регионе выявлен 113 801 случай заражения коронавирусом, в том числе 718 — за последние сутки. Жертвами заболевании стали 3579 человек. За 26 января зафиксировано два летальных исхода.