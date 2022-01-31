Абакан, , 14:37 — REGNUM У мэра города Саяногорска (Хакасия) Михаила Валова выявили коронавирус. Об этом сам Валов сообщил на своей странице в Facebook.

Инаугурация мэра Саяногорска Михаила Валова R-19.ru

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«Уважаемые жители Саяногорска! Мой сегодняшний тест на COVID-19 показал положительный результат. Вынужден пойти на больничный», — пишет 31 января мэр.

По его словам, чувствует он себя нормально, только в выходные болело горло, «кашлял немного, сейчас уже всё прошло». Температуры нет.

«Теперь придётся трудиться, находясь на самоизоляции. Работы на этой неделе очень много. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель — Елена Геннадьевна Ряшенцева. Надеюсь, официально выйду на работу уже в следующий понедельник, 7 февраля», — подытожил Валов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года коронавирусом заразился мэр Красноярска (Красноярский край) Сергей Ерёмин.

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