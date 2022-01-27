Улан-Батор, , 21:43 — REGNUM В Монголии школьные каникулы, которые должны были закончиться 7 февраля, продлены до 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Монголия Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

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С 14 февраля школы и вузы будут работать, чередуя очное и дистанционное обучение. А с 28 февраля дистанционное обучение планируется полностью отменить, дети вернутся в школу.

Решение о продлении школьных каникул принято на фоне стремительного роста в стране случаев заражения коронавирусом. Как заявили монгольские учёные, пик заболеваемости «Омикроном» в Монголии наступит с конца января по середину февраля, когда монголы будут отмечать национальный праздник Цаган сар. В связи с этим министр образования Монголии призвал жителей отмечать национальный праздник только дома, чтобы с 14 февраля дети смогли возвращаться в школу.

В Монголии продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом. Резкий рост вызван штаммом «Омикрон», около 90% новых случаев приходится на него. По данным Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, по сравнению с предыдущей волной пандемии, в этот раз значительно чаще стали болеть дети. Более 73% госпитализированных детей младше 11 лет не были вакцинированы.