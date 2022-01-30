Элиста, , 09:00 — REGNUM Министерству здравоохранения Калмыкии указали на дефицит лекарств от COVID-19 после того, как выяснилось, что большинство жителей республики с положительным результатом теста на коронавирус лечились на дому за свой счёт. Об этом ИА REGNUM сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Активисты организовали онлайн-опрос о качестве медицинской помощи, оказываемой в Калмыкии при лечении COVID-19. Были опрошены 1 575 человек. Ковидом переболели более 40%, из них 67% пациентов лечились на дому. Лишь треть амбулаторных пациентов получила бесплатные лекарства, остальные лечились за свой счет. Людям помогали родственники и знакомые, возможность заказать медикаменты через интернет, однако некоторые остались вовсе без лекарств.

«Безусловно, в этой ситуации надо разбираться. Опрос показал, что проблема нехватки лекарств в республике стоит действительно остро. Считаем, что министерство здравоохранения должно обратить внимание на проблему и срочно принять меры», — отметил глава регионального исполкома ОНФ в Калмыкии Баатр Мергульчиев.

Критике подверглась и работа горячих линий. Многие пациенты, нуждающиеся в консультации специалистов, не смогли дозвониться до операторов кол-центров.