Йошкар-Ола, , 12:11 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 февраля лечение получают 775 пациентов, из них у 453 граждан подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Больничный коридор

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В том числе, у 674 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 647 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 125 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 110 человек, выписаны 82 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля выздоровели с начала пандемии 28 466 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 68 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 32 816 случаев заражения коронавирусом, из них 322 — за последние сутки.

Читайте также: В Марий Эл побороли COVID-19 ещё 68 человек