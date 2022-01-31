Петропавловск-Камчатский, , 03:46 — REGNUM На Камчатке за неделю в два раза увеличилось число выявляемых носителей коронавируса. Соответственно возросла нагрузка на стационары. На прошлой неделе количество коек в госпиталях было увеличено до 380. Власти региона готовы, в случае необходимости, увеличивать число мест в ковидных стационарах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в краевом правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уровень заболеваемости на Камчатке, несмотря на рост, остаётся на 20% ниже среднероссийского. За последние сутки в крае выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 203, а 24 января — 103).

За прошедшие 24 часа в стационары госпитализировали ещё 12 человек. Всего лечение в госпиталях проходят 278 пациентов. Из 380 коек свободными остаются 102.

«За последние сутки 58 человек выписаны с выздоровлением. Всего под медицинским наблюдением в амбулаторном звене находится 2251 человек. В связи с таким ростом заболеваемости министерством здравоохранения Камчатского края в ежедневном режиме ведется мониторинг коечного фонда», — пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов спустя шесть месяцев после первой прививки от COVID-19 ревакцинировался 28 января. Глава региона привился первым компонентом препарата «Спутник V».