Ахвахский район, Дагестан, , 12:56 — REGNUM

В Дагестане предприняты дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса в Ахвахском районе. Местные власти запретили передвижение между населенными пунктами всех видов автотранспорта за исключением машин полиции, скорой помощи, экстренных и коммунальных служб. Меры будут действовать до 1 апреля 2022 года, уточнили в администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вводится также запрет на работу любых торговых точек за исключением продуктовых. При этом все учреждения, организации, службы (полиция, скорая помощь, пожарные, электросетевая служба, операторы связи, ветеринарная служба, администрации района и сел) работают в штатном режиме, сообщили в администрации муниципалитета.

«Прекращается работа торговых точек, кроме продовольственных. Это касается трех строительно-хозяйственных и трех вещевых магазинов, которые работают в районе», — говорится в сообщении.

Кроме того, распоряжением запрещается проведение коллективных молитв в мечетях. Все богослужения рекомендовано проводить в онлайн-режиме.

Как объяснили в районной администрации, эти меры приняты из-за того, что за последнюю неделю Ахвахской центральной районной больницей было зарегистрировано 37 случаев новой коронавирусной инфекции, что является самым высоким показателем за весь период пандемии. Растет число детей и педагогов школ и детских садов, заболевших простудными заболеваниями.

По данным федерального оперативного штаба на 28 января, в Дагестане за прошедшие сутки были госпитализированы 236 человек. За этот же день было зафиксировано 490 случаев заражения коронавирусом.