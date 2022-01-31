Сыктывкар, , 18:30 — REGNUM Дистанционное обучение в школах Сыктывкара продлено до 6 февраля включительно, сообщает городская администрация.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным Роспотребнадзора по Коми, за период с 24 по 30 января в Сыктывкаре за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 8546 человек, в том числе детей — 3266, из них 1651 школьник.

«Темп роста заболевших среди школьников по отношению к аналогичному периоду за последнюю неделю составил 92,2%. По итогам недели превышение эпидемического порога среди школьников составляет 160,2%», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сыктывкарские школы из-за неблагоприятной эпидобстановки были переведены на «дистант» 24 января.