Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии предприятия предоставили медицинским работникам выделено около 30 машин с водителями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Переданные в распоряжении медицинских работников легковые машины будут использоваться для вызовов на дом к пациентам при проведении тестирования на коронавирус и доставки лекарств. Порядка 30 автомобилей безвозмездно передали предприятия республики, индивидуальные предприниматели и агрегаторы такси.

Власти отмечают, что ситуация с коронавирусом в Чувашии остаётся напряжённой, количество вновь выявляемых случаев ежедневно растёт. В связи с этим резко увеличилась нагрузка на амбулаторное звено и растёт потребность в транспорте для оказания неотложной медицинской помощи на дому.

Напомним, что с 31 января изменился график работы медицинских центров помощи пациентам с коронавирусом: они работают без выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально выявлен 51 791 случай заражения коронавирусом, вылечился 42 881 человек, умерли от ковида 4202 пациента.

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