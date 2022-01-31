Новосибирск, , 12:14 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 71 человеку с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию. Такие данные были приведены в ходе оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 31 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По официальным данным, число госпитализированных остаётся стабильным. Сейчас для пациентов с коронавирусом развернуто 4235 коек, свободно около 40%.

Всего в регионе выявлено 103 868 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки — 634 случая. Отмечается значительный прирост.

В Новосибирской области проведено 3 568 597 тестирований на коронавирус.

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