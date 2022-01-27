Воронеж, , 11:33 — REGNUM В Воронежской области 181 пациент с коронавирусом госпитализирован, данные за сутки опубликовал 27 января сайт Стопкоронавирус.РФ. Накануне, 26 января, сообщалось о 159 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки в регионе подтверждено 1 155 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордное число новых пациентов для региона. Сутками ранее сообщалось о 873 новых заразившихся. Также за сутки выписаны с выздоровлением 1472 пациента, скончались шесть человек.

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом жителей Воронежской области составило 205 703 человека, выздоровели 190 032 пациента, скончались — 7 244 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти сообщили резком росте заболеваемости ковидом, при том что 86% заболевших лечатся амбулаторно. В больницах на 26 января находился 1 471 человек, в случае необходимости в регионе готовы развернуть до 8,8 тыс. коек.