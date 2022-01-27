Черкесск, , 14:29 — REGNUM Первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Карачаево-Черкесию. Этот препарат показан для применения против коронавируса для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Региону выделили 480 доз вакцины, сообщили 27 января в пресс-службе главы и правительства республики.

Вакцинация Tim Reckmann

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«В течение суток вакцина «Спутник М» будет распределена по основным пунктам вакцинации в каждом районе КЧР и уже с завтрашнего дня будет доступна для вакцинации желающих», — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, прививки будут делать только в медицинских учреждениях региона и с согласия родителей. Самостоятельно принимать решение о вакцинации смогут лишь подростки старше 15 лет.

Напомним, из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в Карачаево-Черкесии переведены на дистанционный режим обучения с 26 января по 5 февраля включительно все школы и средние профессиональные организации.