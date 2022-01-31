Якутск, , 06:39 — REGNUM За сутки в ковидные госпитали Якутии были госпитализированы 86 человек (днём ранее — 109). Количество выздоравливающих пациентов с COVID-19 растёт, 30 января вирус победили 1 153 якутянина, накануне — 1 107, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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Новых заболевших 30 января насчитали 2820 (ранее — 2623). Лидером по количеству новых случаев остаётся Якутск (1945). Высокие показатели по числу новых заболевших также в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Алданском и Амгинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возросло количество жалоб на запоздалую выдачу медикаментов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. В минздраве региона пообещали выдавать лекарства оперативнее, максимум в течение суток.