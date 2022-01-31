Иркутск, , 07:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 31 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7605 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 171 344 (+927 за сутки). За последнее время это один из рекордных показателей.

Госпитализированы 3088 (+139 за сутки). В то же время излечились 154 146 пациентов (+72 за сутки).

Ещё 609 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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