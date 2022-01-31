Липецк, , 13:49 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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31 января подтверждено 985 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 92 тыс. 574 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 82 тыс. 302 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 66 — за последние сутки.

За весь период скончались 3032 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.