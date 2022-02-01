Уфа, , 12:01 — REGNUM Около ста добровольцев были направлены в помощь медикам в поликлиники Уфы. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Будущие медики (сс) jennycepeda

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Сообщается, что добровольцы измеряют температуру на входах, работают в колл-центрах, доставляют лекарства. Медицинскому персоналу помогают волонтеры-медики.

Отмечается, что добровольческое движение в Уфе развивается в рамках реализации республиканского проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было принято решение о том, что поликлиники начинают работать с 07:30 до 22:00 часов.