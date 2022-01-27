Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обратился в Федерацию гандбола РФ и столичный ЦСКА с просьбой перенести матч чемпионата России в связи со сложной эпидемической ситуацией, однако получил отказ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды 27 января.

Гандбол Vk.com/rostovhandball

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Накануне игры несколько игроков и тренер «Ростов-Дона» получили положительные результаты ПЦР-тестов на COVID-19. При этом матч предстоит с принципиальным соперником — столичным ЦСКА.

«По решению ФГР, матч между «Ростов-Доном» и ЦСКА должен состояться в соответствии с ранее утвержденным расписанием. В связи со сложившейся ситуацией в игре против армейской команды выступят гандболистки «Ростов-Дона-2» под руководством Александра Бурмистрова», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в подобной ситуации летом 2020 года оказались игроки футбольного клуба «Ростов». Честь жёлто-синих в выездном матче с «Сочи» отстаивали игроки молодёжной команды и воспитанники академии жёлто-синих 2003 года рождения. При этом отказ РФС и кубанской команды перенести дату игры вызвал широкий общественный резонанс и осуждение со стороны спортсменов, болельщиков и власти.

Читайте также: Шишкарёв переизбран на пост президента Федерации гандбола России