Грозный, , 15:40 — REGNUM В Чечню поступила первая партия вакцины против COVID-19 для детей и подростков «Спутник-М». Всего получено 1140 доз препарата, сообщили в минздраве региона. Вся полученная вакцина будет распределена в соответствии с потребностями по медицинским организациям республики и уже с 31 января начнется иммунизация детей, сообщил заместитель министра здравоохранения Алам Гадаев.

Вакцина (сс) whitesession

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Он также уточнил, что из-за распространения новых штаммов коронавируса и быстротой возникновения мутаций, дети стали болеть в два раза чаще. В связи с этим вакцинация становится очень актуальной и включена в национальный календарь прививок. При этом прививки буду выполняться в добровольном порядке, а дети перед ними пройдут полный курс обследования состояния здоровья.

«Я хочу обратится к родителям, особенно матерям детей, чтобы они не боялись вакцинации. Эта вакцина проверенная, сертифицированная, прошедшая две фазы клинических испытаний», — рассказал замминистра.